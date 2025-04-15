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Окружение Трампа советует новый подход к Путину, чтобы тот согласился прекратить войну

WSJ пишет о том, что помощники посоветовали Трампу сильнее давить на Путина для прекращения войны

сегодня, 09:31
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Кравцев Сергей

Ряд старших помощников президента США Дональда Трампа советуют ему более скептически относиться к желанию путинского режима закончить войну против Украины. Они пытаются убедить главу Белого дома, что российский диктатор Путин даже на шаг не стал ближе к тому, чтобы прекратить огонь в Украине и просто смеется с предложений Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal" (WSJ).

Окружение Трампа советует новый подход к Путину, чтобы тот согласился прекратить войну

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что группа помощников, в которую входят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, советует Трампу быть более сдержанным по отношению к Путину и занять более категорическую позицию по поводу постоянных требований Кремля о территориальных уступках со стороны Украины.

Однако, как уточняют авторы WSJ, Трамп по-прежнему слоняется к точке зрения спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который после двух встреч с Путиным и вправду поверил в то, что тот готов прекратить боевые действия в Украине.

В WSJ отметили, что даже советники Дональда Трампа, которые выступают за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель прекратить войну. В то же время заявление Дональда Трампа на российский ракетный удар по Сумам, подчеркнуло разногласия среди членов старшей команды советников Трампа.

Источники издания отметили, что во время дискуссий в Белом доме относительно вопроса о том, следует ли США усилить санкции против РФ, чтобы заставить ее пойти на переговоры, Рубио и Келлог посоветовали Трампу быть более осторожным с дипломатическими намерениями Путина.

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Источник: https://www.wsj.com/politics/policy/aides-push-trump-to-adopt-tougher-approach-with-moscow-a0d20e65?mod=hp_lead_pos5
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