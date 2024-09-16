Окружение россиян в Курской области: враг отчаянно пытается вырваться из тисков ВСУ

Соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый рассказал, что в одном из участков Курской области российские войска оказались в окружении. Однако делать выводы о развитии событий пока еще рано.

Бои в Курской области (фото из открытых источников)

По словам Погорелого, Вооруженные Силы Украины продолжают активные боевые действия на территории Курской области. Россияне пытаются контратаковать на западных флангах, где находятся украинские военные. На отдельных участках враг смог вернуть под свой контроль некоторые населенные пункты, но ситуация остается динамичной, и территория переходит из рук в руки.

"Россияне находятся в окружении. Они там где-то пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление. Наши военные с ними ведут бои. То есть картина там очень интересная. Но опять же какие-то выводы делать тяжело и рано", — отметил аналитик.



Аналитик отметил, что последние обновления показали появление "очень интересной серой зоны" в окружении в районе Курской области. Он подчеркнул, что российские войска находятся в окружении и пытаются пробиваться разными путями, чтобы обеспечить подкрепление. Украинские военные ведут с ними активные бои, но ситуация остается неопределенной, и делать выводы пока преждевременно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ опрокинула на Курщину почти 40 тысяч солдат. Несмотря на сложную ситуацию, возникшую из-за операции Вооруженных сил Украины в Курской области, президент России Владимир Путин пока не вывел наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Однако, по сообщениям Financial Times, это может стать необходимым шагом, если Россия стремится добиться успеха.