Окопы были пусты: Безуглая назвала решения, приводящие к российским прорывам и украинским смертям

Народная депутат Марьяна Безуглая посетила прифронтовые населенные пункты в Донецкой области и раскритиковала военное командование за принятые решения. По ее словам, из-за ротации украинского командования россияне совершают прорывы, а украинские военные теряют жизнь.



Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Facebook заявила, что россияне захватили город Новогродовка, который находится к югу от Покровска за несколько дней, несмотря на то, что перед населенным пунктом были фортификации. По словам народной депутатки, в это место отправили "неосведомленное подразделение".

"Окопы перед Новогродовкой были пусты. В когда-то двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали… сюда отправили неосведомленное подразделение", — пишет Безуглая.

По ее словам, подобные "ротации" планируются еще в нескольких важных населенных пунктах. Безуглая считает, что если подобное решение осуществить в Угледаре, то Украина потеряет и этот город.

"Все такие "ротации" приводят к прорывам и смертям. Подразделения забирают, командиров снимают, люди гибнут, мы теряем сотни километров украинской земли – города, села, шахты, ископаемые, историю. Количество преступных ротаций только растет. Фрагментация фронта увеличивается", — подчеркивает Безуглая.

Также Безуглая добавила, что россияне вошли в Селидово. По ее словам, она была в его окрестностях поселка неделю назад. Зашла в окопы, но там никого не было, и их никто не охранял. Кроме того, Безуглая отметила, что в Новогродовке не было никаких признаков подготовки к обороне и наличия наших военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая раскритиковала военное командование.



Также "Комментарии" писали, что народная депутатка Безуглая подтвердила уничтожение HIMARS.