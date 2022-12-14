Около 8 млн украинцев выехали за границу с 24 февраля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада в медиацентре Украина-Укринформ рассказал о вынужденных эмигрантах, пишут "Комментарии".



Из-за войны каждый пятый украинец уехал за границу

"7 млн 900 тысяч человек уехали за пределы страны, ища убежищ за границей – это 20% от фактического населения всего нашего государства", — говорит омбудсмен.

По словам Лубинца, еще 4 млн. 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства, из них треть – это пенсионеры и лица с инвалидностью. Фактически каждая вторая семья имеет одного или более детей.

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавляет, что 13 миллионов граждан Украины остаются на территориях, где идут интенсивные боевые действия и временно оккупированные российской армией районы. Из городов и селений, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы, удалось эвакуировать 46 тысяч украинцев.

По статистическим данным, год назад – по состоянию на 1 декабря 2021 года, численность населения Украины составляла в 41,208 млн человек.

Как писали "Комментарии", в конце сентября по данным Пограничной службы Польши, на территорию страны заехало гораздо больше украинцев, чем вернулось домой. Следует отметить, что еще несколько месяцев назад статистика была совсем иной, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, вынужденные переселенцы активно возвращались в родные дома.

Читайте на портале "Комментарии" — с нескольких процентов граждан ЕС поддерживает Украину в войне с Россией. Несмотря на то, что война длится более 10 месяцев, 73% жителей ЕС положительно относятся к санкциям против России, финансовой, гуманитарной или военной поддержке Украины. Кроме того, граждане ЕС считают демократию важнейшей ценностью – 36%, за защиту прав проголосовало 29%, а свободу слова и мнений поддержало – 28% респондентов. В общей сложности 65% опрошенных считают, что нападение России на Украину повлияло на их жизнь. Это на 4% больше, чем было в опросе весной.









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