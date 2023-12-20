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Около 6 тысяч мужчин каждый день уезжают из Украины: кто эти люди и куда они уезжают

У мужчин, ежедневно выезжающих за границу, есть определенные основания, сказал представитель Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.

сегодня, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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В среднем в сутки из Украины выезжают 6 тысяч мужчин призывного возраста. Они едут за границу на разных основаниях. Большинство из них имеют справки о непригодности к военной службе. Об этом заявил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы, полковник Игорь Матвийчук, сообщает Общественное .

Около 6 тысяч мужчин каждый день уезжают из Украины: кто эти люди и куда они уезжают

Из Украины выезжают в сутки тысячи мужчин – ГНСУ (иллюстративное фото из открытых источников)

По его словам, в среднем из Украины выезжают около 6 тысяч мужчин. По системе Путь в качестве волонтеров страну покидают около 200 граждан.

Игорь Матвийчук рассказал, что сегодня мужчины часто женятся на многодетных женщинах, чтобы иметь возможность уехать. А еще много мужчин выезжают как сопровождающие тех, людей у кого есть инвалидность.

Также большой процент выезжающих за пределы страны мужчин имеют справку о непригодности к военной службе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде озвучили новые идеи по мобилизации. Народный депутат от партии "Слуга народа" Марианна Безугла предложила своим подписчикам рассмотреть идею о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны и не вернувшихся.

Марьяна Безугла спросила своих читателей, как они относятся к тому, чтобы забирать гражданство у украинцев, которые, несмотря на то, что подлежат призыву, выехали за границу и не вернулись к установленному сроку. Как альтернативную меру "наказания" для беглых ухилянцев Безугла предлагает арестовывать их имущество.
  Ранее народный депутат предложила для обсуждения законодательную инициативу о мобилизации женщин в тыловые должности. Идея Безуглой спровоцировала немало хейта в ее адрес.



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