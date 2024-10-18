Около 25% украинцев в Европе не видят своего будущего в Украине: исследование

Почти четверть живущих в Европе украинских беженцев не намерены возвращаться домой в ближайшие годы. Такие выводы сделали в Мюнхенском институте ifo после проведенного опроса в июне. Результаты исследования опубликовала "Европейская правда".

Часть украинцев не планируют возвращаться из-за границы

Согласно исследованию, примерно 35% украинцев заявили, что хотят вернуться на родину, как только ситуация с безопасностью в стране стабилизируется. В то же время 4% планируют вернуться уже в ближайшее время, независимо от сложившихся условий из-за войны. Еще 11% уже вернулись в Украину, а около 25% не имеют четкой позиции относительно своего будущего.

Авторы исследования обратили внимание, что с каждым днем война в Украине влияет на решение беженцев о возвращении. Если в начале вторжения только 10% беженцев рассматривали возможность остаться за границей на длительное время, то сейчас эта цифра выросла. Это связывается с тем, что война затягивается, и людям все сложнее представить свою жизнь в Украине по возвращении.

По словам Пана Поутваары, директора Центра миграционных исследований ifo, в начале войны почти 60% беженцев преследовали цель вернуться домой, как только снова почувствуют себя в безопасности. Но исследование показывает, что с течением времени их желание вернуться уменьшалось – в среднем на 4,7% каждые 100 дней.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинцы, находящиеся в Польше со статусом временной защиты (PESEL UKR), смогут оформить вид на временное проживание. Об этом объявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик. По новым правилам, у украинских беженцев будет возможность изменить свой статус на временное проживание сроком на три года.

