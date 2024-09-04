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Оккупирует ли Россия Покровск: в ВСУ оценили угрозы

У россиян может быть несколько сценариев наступления на Покровском направлении

4 сентября 2024, 23:57
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Марьян Ощановский

Российские захватчики могут захватить Покровск, но это не значит, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Оккупирует ли Россия Покровск: в ВСУ оценили угрозы

Россияне наступают на Покровск. Фото из открытых источников

"Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов.

Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировку украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

"Имеющиеся ресурсы позволяют мечтать только о том, чтобы перерезать логистику по трассе Покровск – Константиновка. Хотя мы, военные, уже достаточно давно ею не пользуемся. У нас такой приказ – не пользоваться этой трассой, а ездить по полям и другим дорогам. Поэтому враг стремится отрезать нас от Запорожской группировки войск. Это все, на что они способны, как по мне. Но здесь все рядом, и противник в случае необходимости достаточно быстро перебрасывает резервы", — пояснил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне. Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении наступила определенная стабилизация фронта. Она связана с перегруппировкой войск РФ, которые не могут одновременно продвигаться на Покровск и Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник попытается атаковать, чтобы обезопасить фланг группировке войск, что будет и дальше атаковать вдоль западного берега реки Волча, окружая наши бригады, которые защищают Украину между рекой Волча и Невельским. Вся ширина этого лоскута составляет 10 км, то есть достается минометами и Fp сторон, что делает оборону этой территории достаточно сложной", — подчеркнул он.



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Источник: https://24tv.ua/pokrovsk-karta-boyiv-mozhe-rosiya-zahopiti-pokrovsk-novini-ukrayini_n2633377
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