На временно оккупированных территориях Донецкой области в большинстве населенных пунктов отсутствует отопление и электроэнергия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

В оккупированной части Донецкой области отсутствует отопление. Фото из открытых источников

По информации Центра сопротивления, из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры большая часть жителей Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой остались без тепла и электроэнергии.

В оккупированных населенных пунктах Донецкой области не работают 111 котельных.

По данным Сопротивления, в регионе на теплотрассах фиксируется большое количество прорывов. Оккупационная так называемая администрация не спешит ремонтировать их.

По оценкам Центра сопротивления, российские оккупанты не способны обеспечить жизнедеятельность захваченных территорий Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не подтвердили и не опровергли версию о том, что убить главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина приказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а Владимир Путин знал о таких планах и не отрицал такого сценария. Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в связи со статьей WSJ по теме гибели Пригожина, но намекнул, что это издание увлекается "фантастикой".

"Комментарии" также писали, что обещания российского диктатора Владимира Путина почти полностью модернизировать вооружение в стратегических ядерных силах РФ необоснованные и вряд ли могут быть реализованы. По словам аналитиков, заявления Путина указывают на отсутствие четкой методологии в ходе так называемых "ориентировочных подсчетов".

