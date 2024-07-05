Население временно оккупированной территории Донецкой области уменьшилось до полумиллиона человек.

Из оккупации выезжают люди. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, российские захватчики уменьшение населения объясняют вынужденной эвакуацией местных жителей в "безопасные" области России.

Однако, отмечает Центр сопротивления, дело в том, что коллаборанты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, проводимые регулярно после начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Оккупанты ведут учет тех, кто без вести пропал во время эвакуации.

Центр национального сопротивления напомнил всем, кто пошел на сотрудничество с российскими оккупантами, что наказание за совершенные преступления обязательно наступит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководство Украины хочет уволить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди солдат вряд ли найдутся сочувствующие Сырскому, считает офицер ВСУ Николай Мельник. По словам военного, если Сырского отправят в отставку, то "вряд ли кто-нибудь из солдат ему посочувствует", поскольку "его дуболомная стратегия дает ему абонемент в ад уже при жизни".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не сможет победить в войне с Россией, а потому сторонам придется урегулировать конфликт дипломатическими путями, считает бывший глава Государственного департамента США Джон Керри. В противном случае, по его мнению, конфликт будет заморожен или будет катастрофа, когда РФ добьется победы. Американский дипломат добавил, что это единственно возможные варианты окончания войны в Украине.