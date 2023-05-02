Оккупанты заявили о гибели руководителя украинской терробороны

Основатель ЧВК "Вагнер", враг Украины Пригожин заявил через росСМИ о якобы уничтожении возле Бахмута бронеавтомобиля, в котором мог находиться руководитель сил территориальной обороны Игорь Танцюра. При этом руководитель вагнеровцев заявил, что они проверяют и уточняют эту информацию.

Игорь Танцюра

По словам Пригожина, запись которых приводят российские телеграмм-каналы, поражение украинского бронеавтомобиля произошло сегодня, в 13:25, во время подходов украинских резервов от Часового Яра к Бахмуту.

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Игорь Иванович Танцюра (род. 26 апреля 1967, Черниговская область) — генерал-майор Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (с 2022). В октябре 2022 вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (2 мая 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Украина пока не комментирует заявления Пригожина, неоднократно распространявшего фейки и причастного к многочисленным военным преступлениям.

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