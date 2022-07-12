Оккупанты завидуют мастерству украинских воинов и жалуются на свою армию: аудиоперехват (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины опубликовала очередной аудиоперехват разговора оккупанта. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Исходя из разговора захватчика со своим другом, российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

Как рассказали в СБУ, командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое на Харьковщине.

"Они (украинские защитники – ред.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За день семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там", – рассказывает оккупант.

В ведомстве отметили, что особую обеспокоенность у захватчиков вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…".

Отмечается, что данный разговор был перехвачен еще до того, как украинские воины начали применять HIMARS.

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