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Оккупанты заставляют жителей Херсонщины агитировать за Путина: что произошло

Бюджетников из Херсонщины заставляют участвовать в пропагандистских мероприятиях РФ

сегодня, 17:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Так называемая оккупационная администрация Херсонской области заставляет местных сотрудников бюджетной сферы отправляться в Москву для участия в пропагандистской выставке "Россия". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты заставляют жителей Херсонщины агитировать за Путина: что произошло

Россияне используют в пропаганде жителей Херсонской области. Фото из открытых источников


"Поездка должна состояться 13 декабря, когда на выставке будет открыт стенд временно захваченных территорий Херсонщины. Сама выставка работает с ноября и является частью предвыборной программы международного преступника Владимира Путина", — сообщили в Центре сопротивления.

В Центре отметили, что на выставке россияне пытаются убедить самих себя в успехах своей страны-террориста, демонстрируя краденые технологии, вымышленные достижения и оккупированные регионы.

"Все это должно произвести впечатление на рядового россиянина, чтобы он проголосовал на выборах за Путина, хотя результат таких выборов уже давно расписан в Кремле", — подчеркнули в Сопротивлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области новоприбывшие российские военнослужащие заселяются в квартиры местных жителей. Опустевшие дома россияне учитывают, после чего передают их в пользование местным коллаборантам, военным и их семьям. Такие действия допустимы для оккупантов, так как в РФ не существует понятия "частная собственность" и абсолютно отсутствует культура уважения к частной собственности.

"Комментарии" также писали, что на временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, которые будут заниматься русификацией местных школьников. Новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-znovu-zganyaye-byudzhetnykiv-na-propagandystskyj-zahid-do-moskvy/
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