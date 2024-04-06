Российские захватчики собираются проводить в Москве очередной пропагандистский форум, куда собирают подростков с временно оккупированных территорий.

Подростков в оккупации привлекают к роспропаганде. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, форум называется "Хранители истории" и, конечно же, посвящен оправданию нацистской политики Кремля.

Сообщается, что сборище запланировано на май. Ответственными за его проведение будет кремлевское "Движение первых".

Каждый российский и оккупированный регион получил количественный план участников массовки. Коллаборанты на оккупированных территориях формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что каждый, кто причастен к организации мероприятия, понесет наказание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Пекина Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.