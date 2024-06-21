logo

BTC/USD

64112.16

ETH/USD

3519.26

LTC/USD

73.95

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты заставляют украинских детей проходить медосмотр: для чего они это делают
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты заставляют украинских детей проходить медосмотр: для чего они это делают

Враг применяет принудительные методы в отношении украинских детей

21 июня 2024, 22:39
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На временно оккупированных территориях Украины российские врачи начали делать принудительные медосмотры украинских детей.

Оккупанты заставляют украинских детей проходить медосмотр: для чего они это делают

Детей в оккупации заставляют проходить медосмотр. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, под видом заботы оккупанты проводят принудительные медосмотры, после которых выписывают направление на "оздоровление" в лагеря в далекие регионы РФ.

По данным Центра сопротивления, отказ ехать является основанием, чтобы возбудить против родителей дело по поводу ненадлежащего воспитания с последующим лишением родительских прав.

Сообщается, что в российских лагерях детей подвергают усиленной пропаганде, а главное — не всех детей возвращают обратно. Также родителей агитируют оставаться на постоянное проживание в отдаленных регионах.

Таким образом, враг манипулирует детским здоровьем для достижения своих целей по ассимиляции украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-pochaly-znovu-prymusovi-medoglyady-ukrayinskyh-ditej-z-metoyu-podalshoyi-deportatsiyi/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости