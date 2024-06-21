На временно оккупированных территориях Украины российские врачи начали делать принудительные медосмотры украинских детей.

Детей в оккупации заставляют проходить медосмотр. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, под видом заботы оккупанты проводят принудительные медосмотры, после которых выписывают направление на "оздоровление" в лагеря в далекие регионы РФ.

По данным Центра сопротивления, отказ ехать является основанием, чтобы возбудить против родителей дело по поводу ненадлежащего воспитания с последующим лишением родительских прав.

Сообщается, что в российских лагерях детей подвергают усиленной пропаганде, а главное — не всех детей возвращают обратно. Также родителей агитируют оставаться на постоянное проживание в отдаленных регионах.

Таким образом, враг манипулирует детским здоровьем для достижения своих целей по ассимиляции украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.