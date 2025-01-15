Оккупанты заставили украинских детей благодарить Путина: подробности (ФОТО)

В захваченных детских садах на временно оккупированных территориях россияне провели среди детей утренники к международному дню "спасибо". Их превратили в пропагандистские мероприятия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Украинских детей в оккупации пропагандисты пытаются с младых лет "приучить" к Путину. Фото: kremlin.ru

В рамках российской акции ЦНС зафиксировал случаи, когда детям принудительно ставили задачу делать аппликации с благодарностью российскому правителю Владимиру Путину.

"Фактически дети благодарили оккупантов и их лидера за то, что лишили их детства и привели в дом войну", — подчеркнули в Центре.

ЦНС напомнил, что россияне проводят на временно оккупированных территориях политику, направленную на изменение самоидентификации украинских детей. Фактически оккупанты пытаются уничтожить целое поколение украинцев.

Как сообщали "Комментарии", российские пропагандисты вдохновлены тем, что слышат в последнее время от избранного президента США Дональда Трампа. Территориальные претензии Трампа к ряду стран стали подарком для кремлевской пропаганды, оправдывающей оккупацию Крыма и вторжение в Украину. В Москве видят, что взгляды Путина и Трампа на мироустройство похожи, и настроены позитивно. Российский чиновник на условиях анонимности признался, что Кремлю "все это на руку".

Читайте также на "Комментариях": российские оккупанты пытаются переложить ответственность за свою атаку КАБами по Запорожью 8 января на Силы обороны Украины. Воздушный удар, в результате которого погибли 13 человек, пропаганда РФ представляет как вину украинской ПВО. Якобы украинцы пытались сбить российские КАБы (хотя все знают, что такая практика не применяется).