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Оккупанты заставили украинских детей благодарить Путина: подробности (ФОТО)

Даже мероприятия в детских садах захватчики отравляют российской пропагандой

сегодня, 19:37
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Николай Лисицын

В захваченных детских садах на временно оккупированных территориях россияне провели среди детей утренники к международному дню "спасибо". Их превратили в пропагандистские мероприятия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления. 

Оккупанты заставили украинских детей благодарить Путина: подробности (ФОТО)

Украинских детей в оккупации пропагандисты пытаются с младых лет "приучить" к Путину. Фото: kremlin.ru

В рамках российской акции ЦНС зафиксировал случаи, когда детям принудительно ставили задачу делать аппликации с благодарностью российскому правителю Владимиру Путину.

"Фактически дети благодарили оккупантов и их лидера за то, что лишили их детства и привели в дом войну", — подчеркнули в Центре.

ЦНС напомнил, что россияне проводят на временно оккупированных территориях политику, направленную на изменение самоидентификации украинских детей. Фактически оккупанты пытаются уничтожить целое поколение украинцев.

Оккупанты заставили украинских детей благодарить Путина: подробности (ФОТО) - фото 2

Как сообщали "Комментарии", российские пропагандисты вдохновлены тем, что слышат в последнее время от избранного президента США Дональда Трампа. Территориальные претензии Трампа к ряду стран стали подарком для кремлевской пропаганды, оправдывающей оккупацию Крыма и вторжение в Украину. В Москве видят, что взгляды Путина и Трампа на мироустройство похожи, и настроены позитивно. Российский чиновник на условиях анонимности признался, что Кремлю "все это на руку".

Читайте также на "Комментариях": российские оккупанты пытаются переложить ответственность за свою атаку КАБами по  Запорожью 8 января на Силы обороны Украины. Воздушный удар, в результате которого погибли 13 человек, пропаганда РФ представляет как вину украинской ПВО. Якобы украинцы пытались сбить российские КАБы (хотя все знают, что такая практика не применяется).



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-zmusyv-ditej-na-tot-dyakuvaty-rosijskomu-dyktatorovi/
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