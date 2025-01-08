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Россияне разгоняют фейк об ударе по Запорожью: какую ложь придумали в этот раз (ВИДЕО)

Пропаганда обвиняет в гибели людей Украину, хотя город бомбила Россия

8 января 2025, 20:19
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Николай Лисицын

Российские оккупанты пытаются переложить ответственность за свою атаку КАБами по Запорожью 8 января на Силы обороны Украины. Воздушный удар, в результате которого погибли 13 человек, пропаганда РФ представляет как вину украинской ПВО. Об этом 8 января предупреждает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. 

Россияне разгоняют фейк об ударе по Запорожью: какую ложь придумали в этот раз (ВИДЕО)

Россияне врут, что люди в Запорожье погибли не от бомб, а в результате работы ПВО. Фото: ГСЧС Украины

"Чтобы оправдать собственный террористический акт в Запорожье, российская пропаганда врет о работе украинской ПВО", — говорится в сообщении.


Таким образом, как объясняют в Центре, Россия пытается переложить ответственность за гибель мирных жителей в Запорожье на Украину.

Как писал портал "Комментарии", днем 8 января российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, запустив КАБы. На момент публикации новости власти Запорожья не уточнили масштаб разрушений вследствие удара по инфраструктуре. После этого, по данным Воздушных Сил ВСУ, по городу запустили еще несколько бомб, а Федоров сообщал о повторных взрывах.


По состоянию на 17:00 в ОВА было известно о 13 погибших в результате российского удара.  Федоров также называл цифру в 30 пострадавших, но в 17:56 уточнил, что раненых 18. Из них четверо — тяжелых. Среди пострадавших — 13-летняя девочка. Спасательная операция продолжается.

В то же время в Запорожской областной прокуратуре пишут о 29 пострадавших. Последняя на 8 января цифра от ГСЧС — 33 пострадавшихВидео, которое опубликовал Федоров и местные каналы, позволяет понять, что в районе прилетов бомб находились остановки общественного транспорта, улица с оживленным движением и парковки.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12950
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