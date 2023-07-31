Оккупанты запустили по Харькову ракеты С-300: подробности

Ночью 31 июля российские войска ударили по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону ракет типа С-300 с территории Белгородской области", – сообщил пресс-секретарь.

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Он уточнил, что в Харькове было попадание по территории Новобаварского района, в складские помещения одного из коммерческих предприятий. На месте прилета телесные повреждения получил мужчина, он находился неподалеку от эпицентра взрыва. Также в результате попадания произошел пожар на площади 200 м кв.

Кроме того, был зафиксирован "прилет" еще одной ракеты по территории частного домовладения в поселке Великий Бурлук. По словам Чубенко, погибших и травмированных нет.

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