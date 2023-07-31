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Оккупанты запустили по Харькову ракеты С-300: подробности

На складе в Харькове вспыхнул пожар, есть пострадавший

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ночью 31 июля российские войска ударили по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Оккупанты запустили по Харькову ракеты С-300: подробности

Ракеты. Фото: из открытых источников

"В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону ракет типа С-300 с территории Белгородской области", – сообщил пресс-секретарь.


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Он уточнил, что в Харькове было попадание по территории Новобаварского района, в складские помещения одного из коммерческих предприятий. На месте прилета телесные повреждения получил мужчина, он находился неподалеку от эпицентра взрыва. Также в результате попадания произошел пожар на площади 200 м кв.                                                                                                                 

Кроме того, был зафиксирован "прилет" еще одной ракеты по территории частного домовладения в поселке Великий Бурлук. По словам Чубенко, погибших и травмированных нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Кроме офиса СБУ там прилетело в многоэтажку. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли так важна Африка для России – на кого рассчитаны заявления Путина.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LibDerquqqM
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