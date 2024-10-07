Оккупанты запустили «Кинжалы»: в Киеве раздаются мощные взрывы (ОБНОВЛЕНО)

В Киеве раздались мощные взрывы. Это связано с тем, что оккупанты запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" из МИГ-31К. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников

По данным КГВА, в Киеве работает ПВО.

"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги". – сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Также ракеты были запущены на Староконстантинов Хмельницкой области. Там также сообщили о взрывах.

КГГА в 08:52: "По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место".

КГВА в 08:53: "В результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, без жертв и разрушений. Информация уточняется".

КГВА в 08:58: "Также зафиксировано падение обломков и в Голосеевском районе столицы. Также предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется".

КГВА в 09:05: "Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО.

По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков – в Голосеевском и Соломенском районах.

По информации на эту минуту – в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативного сведения уточняются".

КГГА в 09:22: "Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города

В частности, в Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском – вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском упали в одном месте – на тротуар, в другом – обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места.

Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется".

КГГА в 09:22: "В Соломенском районе пожар. Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Остальные службы следуют".

КГВА в 09:39: "В результате ракетной атаки в трех районах Киева зафиксировано падение обломков – в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.

В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные — преимущественно на открытой территории. Предварительно – без пострадавших.

В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории. Тоже предварительно без пострадавших.

В Шевченковском районе – падение обломков на открытой территории. На сегодня – без пострадавших.

Задействованы все оперативные службы. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются".





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