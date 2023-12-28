Оккупанты за три месяца похитили 10 тысяч украинских детей: что известно

Захватчики продолжают вывозить украинских детей из оккупированных земель на территорию РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Враг продолжает вывозить детей. Фото из открытых источников

По данным Центра сопротивления, только за прошлую осень оккупанты вывезли на так называемое "оздоровление" 10 тысяч украинских детей.

Сообщается, что детей вывозят в детские лагеря, где заставляют слушать российскую пропаганду, после чего часто вообще не возвращают домой официальным опекунам.

По информации Центра сопротивления, из каждого оккупированного региона захватчики, согласно утвержденному плану, должны были вывезти не менее 2,5 тысяч детей.

Отмечается, что направление детям на так называемое "оздоровление" выдают завезенные из России медработники.

В Центре сопротивления рассказали, что вопиющим случаем стала смерть ребенка в поезде Тюмень-Адлер, который возвращался из принудительного "оздоровления" в РФ.

В Центре также сообщили, что всех украинских детей перевозили в ужасающих условиях, а перед этим вакцинировали российской некачественной вакциной от гриппа, в результате чего более 100 детей попали в больницу.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что каждый оккупант, причастный к вывозу украинских детей и политике изменения их самоидентификации, понесет ответственность за свои преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне намерены подготовить диверсионные группы для проведения атак и провокаций на юге Украины. Это один из планов противника на 2024 год. Украинские разведчики отмечают, что путинскому режиму не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море.

