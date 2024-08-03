Оккупанты вытесняют одну из самых профессиональных бригад возле Покровска: что происходит

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска продолжают двигаться в сторону Покровска – ключевого украинского опорного пункта в Донецкой области. Чтобы продавливать позиции украинских защитников противник использует планирующие бомбы и противотанковые ракеты, превращая все в руины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".
ВСУ. Фото: из открытых источников
В материале говорится, Россия теряет больше войск и техники, чем может позволить себе в долгосрочной перспективе. Несмотря на это, страна-агрессор все еще имеет больше войск и техники, чем Украина, и захватчики пользуются этим численным преимуществом, чтобы атаковать Покровск.
Оккупанты сосредоточили около 20 полков и бригад на своем широком выступлении к востоку от Покровска. Речь идет в целом о потенциально 40 000 военных. Их продвижение пытаются замедлить только шесть украинских бригад численностью около 12 тысяч.
Еще в мае украинская аналитическая группа Frontelligence Insight предупреждала об опасности на Покровском направлении.
Возглавляет украинскую оборону одна из лучших бригад украинской армии — 47-я механизированная бригада. Она — главный оператор тяжелой бронетехники украинского и американского производства.
Однако россияне разработали новую тактику поражения боевых машин пехоты М-2 "Брэдли". Пока мощные планирующие бомбы наносят удары по тылу, российские разведчики на мотоциклах разведывают украинские позиции ближе к линии соприкосновения.
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