Где крайне необходимо остановить россиян: битва за какой город будет пиковым моментом 2024 года

Согласно инфографике DeepState у врага Донецкой области есть продвижение. Россияне фактически каждый день захватывают все новые и новые населенные пункты. Где прежде всего нужно остановить врага? Битва за какой город станет пиковым моментом 2024 года? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне вынуждены сузить свои амбиции

Военный эксперт Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что если остановить россиян на Покровском направлении, то они будут вынуждены уменьшить свои амбиции.

"Сейчас россияне вынуждены сузить свои амбиции. Согласно инфографике DeepState за май, в рамках кампании в Харьковской области, россияне успели захватить больше территорий, чем за июнь-июль во время боев на Покровском и Торецком направлениях", — сказал эксперт.

По его словам, именно на Покровское направление срочно требуется любое дополнительное вооружение, которое могут найти западные партнеры. Даже если речь идет о дополнительных патронах, артиллерийских боеприпасах или гранатометах. Потому что именно там сейчас сосредоточен основной удар российской армии.

"Очевидно, что если остановить врага на этом направлении, то Кремль будет вынужден уменьшить свои амбиции. Потому что их наступательные амбиции уже сокращены к этому направлению. Хотя россияне планировали проводить стратегическое наступление на глубину в несколько десятков километров. Несмотря на то, что помощи недостаточно , Силы обороны Украины смогли значительно истощить врага", — добавил Киричевски.

Не следует разделять Покровское и Торецкое направление

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "24 канала" заявил, что Покровское и Торецкое направления остаются одними из самых горячих на фронте. У российских оккупационных войск есть 4 задачи, которые они должны выполнить.

"У них вообще планы захватить большую часть Украины. На Покровском направлении достаточно сложная ситуация, россияне не останавливаются и продолжают движение почти каждый день. В зависимости от того направления, где они могут продвинуться, где им удается прорвать тот или рубеж, их движение продолжается", – объяснил эксперт.

По словам Коваленко, он бы не стал разделять Покровское и Торецкое направление. Поскольку там враг пытается выполнить четыре задания. Одно из них – выйти на левый берег реки Волча и Карловского водохранилища к северу от трассы 0511: через Новоселовку Первую, Уманское и Яснобродовку. Пока у врага успехов нет.

Коваленко назвал еще две цели врага: перерезать логистическую артерию от Покровска на Константиновку Донецкой области, выйдя на трассу 0504 через Воздвиженку; захватить Торецкую агломерацию и сам город Торец Донецкой области.

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