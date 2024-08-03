Где крайне необходимо остановить россиян: битва за какой город будет пиковым моментом 2024 года

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Кравцев Сергей
Согласно инфографике DeepState у врага Донецкой области есть продвижение. Россияне фактически каждый день захватывают все новые и новые населенные пункты. Где прежде всего нужно остановить врага? Битва за какой город станет пиковым моментом 2024 года? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что если остановить россиян на Покровском направлении, то они будут вынуждены уменьшить свои амбиции.
По его словам, именно на Покровское направление срочно требуется любое дополнительное вооружение, которое могут найти западные партнеры. Даже если речь идет о дополнительных патронах, артиллерийских боеприпасах или гранатометах. Потому что именно там сейчас сосредоточен основной удар российской армии.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "24 канала" заявил, что Покровское и Торецкое направления остаются одними из самых горячих на фронте. У российских оккупационных войск есть 4 задачи, которые они должны выполнить.
По словам Коваленко, он бы не стал разделять Покровское и Торецкое направление. Поскольку там враг пытается выполнить четыре задания. Одно из них – выйти на левый берег реки Волча и Карловского водохранилища к северу от трассы 0511: через Новоселовку Первую, Уманское и Яснобродовку. Пока у врага успехов нет.
Коваленко назвал еще две цели врага: перерезать логистическую артерию от Покровска на Константиновку Донецкой области, выйдя на трассу 0504 через Воздвиженку; захватить Торецкую агломерацию и сам город Торец Донецкой области.
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