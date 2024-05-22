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Оккупанты выбрали себе «новую Авдеевку»: на какой город нацелился враг

Российские террористы используются в Волчанской тактику, которую они использовали для оккупации Авдеевки и Бахмута. Как отмечают украинские военные, россияне просто стирают город с лица земли

сегодня, 20:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские террористы пытаются прорвать оборону украинских военных в Волчанске, рассказал в эфире телемарафона военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк".

Оккупанты выбрали себе «новую Авдеевку»: на какой город нацелился враг

Волчанск

По его словам, в этом городе террористы используют все вооружения, которые имеют, начиная от беспилотников и завершая КАБами. Как подчеркнул военный, в этом городе оккупанты используют сценарии, которые они использовали при захвате Бахмута и Авдеевки. То есть, подчеркнул военный, россияне делают все для того, чтобы просто "стереть" Волчанск с лица земли.

Как рассказал военный, Силам обороны в Волчанске очень сложно противостоять врагу, однако они все же держат оборонительные рубежи, а также препятствуют намерениям оккупантов продвинуться дальше.

По его словам, российские военные пытаются использовать большое количество своей пехоты, чтобы прорвать оборону ВСУ. При этом свои штурмы они проводят круглосуточно.

Впрочем, как подчеркнул военный, Волчанск находится под контролем Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы пытаются захватить город Волчанск. По предварительным данным, они контролируют половину города , однако разделяющую его пополам реку они все же еще не форсировали.

При этом, как утверждает военный обозреватель Константин Машовец, россияне перебрасывают в Волчанск резервы с других направлений, именно поэтому ситуация здесь сложная. Впрочем, по его словам, постоянно действовать таким образом на дополнительном, а не основном направлении, они не могут. Именно поэтому, говорит Машовец, врагу придется выбирать или превращать Харьковское направление в основное направление осуществления наступления, или все же прекратить наступление там. Как говорит эксперт, вести сразу два наступления высокой интенсивности россияне не могут, потому что не имеют соответствующих сил.




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