Оккупанты впервые ударили КАБами по Запорожью: много раненых, среди них дети (ОНОВЛЕНО)

13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

Поврежденный обстрелом дом. Фото: НПУ

По данным ГСЧС Украины, 22 сентября около 23 часов враг совершил авиаудары по областному центру.

Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одна женщина была деблокирована из собственной квартиры.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста и другие профильные службы города.

По данным Нацполиции, в период с 22:19 до 23:04 оккупационная армия рф нанесла 7 ударов (предварительно – КАБами) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 7:00 известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, пяти транспортных средств.

ОБНОВЛЕНО: Иван Федоров в 8:14: 16 человек пострадали в результате атаки россиян по центру Запорожья. Четверо из них – госпитализированы. Такова уточненная информация на данный момент. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома.

Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома.

Враг атаковал ночью – нанес не менее семи авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району.

В настоящее время на местах попаданий продолжают работу спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты Незламности, где все нуждающиеся могут получить информацию и помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Мариуполь привезли беженцев из российской Курской области. Их заселяют в дома мариупольцев. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает портал "Комментарии".

Оккупанты решили разместить в захваченном городе беженцев из города Суджа. Россиян разместили в "национализированных" домах, то есть у тех, которые захватчики отобрали у покинувших город мариупольцев.

"Активисты и партия "единая россия" доставили гуманитарную помощь беженцам: вещи, комплекты постельного белья, обувь, посуда. К мариупольцам оккупанты относятся по другому. Во время блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей, а теперь тысячи горожан остаются без жилья, на улице. Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит подлинное отношение захватчиков к местному населению", — отмечают в городском совете.