Российская оккупационная армия атаковала оборонительные позиции украинских военных на Купянском направлении. Однако попытки захватчиков не имели успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным военных, россияне атаковали наши оборонительные укрепления вблизи: Петропавловки; Песчаного; Загрызово.

Все вражеские атаки отбиты.

Также враг пытался навести переправы через реку Оскол. Однако там попытки захватчиков не имели успеха.

"Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки", — сказано в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели отбросить врага у Западного на Купянском направлении на Харьковщине и Успеновки на Покровском направлении Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные аналитиков мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – линия фронта войны в Украине не находится под угрозой неизбежного коллапса из-за приостановления военной помощи со стороны США. Однако последствия паузы со временем станут более острыми. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Двое американских чиновников отметили изданию ABC News, что около 90% вооружений, которые Соединенные Штаты обязались предоставить Украине в рамках прошлых пакетов т.н. "Программы президентских полномочий" (Presidential Drawdown Authority, PDA) по оборонной поддержке, уже прибыли в страну. В частности, в них входят боеприпасы и противотанковые системы.



