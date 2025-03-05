Оккупанты вновь пытались прорваться вглубь Харьковщины: чем закончились бои

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Кравцев Сергей
Российская оккупационная армия атаковала оборонительные позиции украинских военных на Купянском направлении. Однако попытки захватчиков не имели успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ОСУВ "Хортица".
Российские войска. Фото: из открытых источников
По данным военных, россияне атаковали наши оборонительные укрепления вблизи: Петропавловки; Песчаного; Загрызово.
Все вражеские атаки отбиты.
Также враг пытался навести переправы через реку Оскол. Однако там попытки захватчиков не имели успеха.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели отбросить врага у Западного на Купянском направлении на Харьковщине и Успеновки на Покровском направлении Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные аналитиков мониторингового проекта DeepState.
Также издание "Комментарии" сообщало – линия фронта войны в Украине не находится под угрозой неизбежного коллапса из-за приостановления военной помощи со стороны США. Однако последствия паузы со временем станут более острыми. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Двое американских чиновников отметили изданию ABC News, что около 90% вооружений, которые Соединенные Штаты обязались предоставить Украине в рамках прошлых пакетов т.н. "Программы президентских полномочий" (Presidential Drawdown Authority, PDA) по оборонной поддержке, уже прибыли в страну. В частности, в них входят боеприпасы и противотанковые системы.
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