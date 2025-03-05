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Кравцев Сергей
Украинские защитники сумели отбросить врага у Западного на Купянском направлении на Харьковщине и Успеновки на Покровском направлении Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитиков мониторингового проекта DeepState.
Наступление России. Фото из открытых источников
Отметим, перед этим Генштаб ВСУ во вторник вечером сообщал, что на Купянском направлении противник проводил три штурма позиций украинских защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
Также за минувшие сутки на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать украинскую оборону недалеко от населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улакли, Андреевка, Алексеевка.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 марта мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Харьковщине, Донетчине и в Курской области России.
Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине для продвижения требований Кремля о смене политического режима в Украине. Россия утверждает, что именно украинское правительство является "первопричиной" войны, и пытается обострить разногласия между западными союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.
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