Украинские защитники сумели отбросить врага у Западного на Купянском направлении на Харьковщине и Успеновки на Покровском направлении Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитиков мониторингового проекта DeepState.

Наступление России. Фото из открытых источников

"Силы Обороны отвергли врага у Западного и Успеновки", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, перед этим Генштаб ВСУ во вторник вечером сообщал, что на Купянском направлении противник проводил три штурма позиций украинских защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

Также за минувшие сутки на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать украинскую оборону недалеко от населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улакли, Андреевка, Алексеевка.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 марта мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Харьковщине, Донетчине и в Курской области России.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине для продвижения требований Кремля о смене политического режима в Украине. Россия утверждает, что именно украинское правительство является "первопричиной" войны, и пытается обострить разногласия между западными союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.



