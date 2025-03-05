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План россиян провалился: откуда ВСУ отбросили врага (карта DeepState)

DeepState фиксирует, что защитники отбросили врага возле двух населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине

сегодня, 07:55
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Кравцев Сергей

Украинские защитники сумели отбросить врага у Западного на Купянском направлении на Харьковщине и Успеновки на Покровском направлении Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитиков мониторингового проекта DeepState. 

План россиян провалился: откуда ВСУ отбросили врага (карта DeepState)

Наступление России. Фото из открытых источников

"Силы Обороны отвергли врага у Западного и Успеновки", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, перед этим Генштаб ВСУ во вторник вечером сообщал, что на Купянском направлении противник проводил три штурма позиций украинских защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

Также за минувшие сутки на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать украинскую оборону недалеко от населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улакли, Андреевка, Алексеевка.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 3 марта мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск на Харьковщине, Донетчине и в Курской области России.                                

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается использовать дискуссии между США и ЕС относительно возможного развертывания европейских миротворческих сил в Украине для продвижения требований Кремля о смене политического режима в Украине. Россия утверждает, что именно украинское правительство является "первопричиной" войны, и пытается обострить разногласия между западными союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.




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