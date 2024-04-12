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Оккупанты вербуют на войну женщин: что известно

Враг мобилизует женщин на войну против Украины

сегодня, 21:08
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики в поисках дополнительного человеческого ресурса активно вербуют женщин в исправительных колониях РФ.

Оккупанты вербуют на войну женщин: что известно

РФ усиливает мобилизацию в тюрьмах. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, агитаторы от российского министерства обороны прежде всего ищут медиков, снайперов, а также агитируют вступать в штурмовые отряды.

Отмечается, что заключенным женщинам обещают деньги и возможность получить увольнение.

По информации Центра сопротивления, осужденные россиянки активно соглашаются на условия, поскольку в сети пропаганды верят, что вернутся домой живыми. Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация, а не та, которую они ожидают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что РФ на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать захваченными территориями.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-verbuyut-na-vijnu-proty-ukrayiny-uv-yaznenyh-zhinok/
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