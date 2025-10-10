Оккупанты в тылу не скрывают отчаяния: на Западе раскрыли впечатляющее оружие ВСУ

Украинские FPV-дроны с фиксированным крылом меняют представление о войне в глубоком тылу противника, нанося точные удары на десятки километров, сообщает Forbes. Благодаря способности преодолевать большие расстояния, эти беспилотники практически уничтожают для врага понятие "безопасная зона".

Фото: из открытых источников

Хотя мультикоптеры FPV остаются незаменимыми при атаках на бронетехнику, артиллерию и живую силу, командиры украинских подразделений отмечают, что дроны с фиксированным крылом становятся главным выбором для дальних миссий на дистанциях более 30 км. Их ключевое преимущество – это большая грузоподъемность, более высокая скорость и экономность в потреблении энергии.

"Дальность, скорость и груз — вот что делает эти дроны стратегически важными, даже несмотря на сложность в эксплуатации", — рассказывает Майкл, командир подразделения БПЛА "Тайфун" Национальной гвардии Украины.

В отличие от многороторных дронов, маневрирующих с помощью пропеллеров, беспилотники с фиксированными крыльями действуют как классические самолеты: они менее энергозатратны и способны лететь гораздо дальше. Это делает их идеальными для ударов по важным целям глубоко в тылу – системах ПВО, складах горючего, логистических центрах и узлах связи.

Впрочем, такая эффективность требует точного планирования. Самолеты с фиксированным крылом не могут зависнуть или изменить маршрут мгновенно, как мультикоптер. Им нужно пространство для запуска и учета множества факторов – от погодных условий до радиуса действия вражеской ПВО.

"Пилоты должны думать заранее — где, когда и сколько энергии используют", — подчеркнул Майкл.

Портал "Комментарии" уже писал , что после ночной атаки 10 октября по всей Украине сразу начали масштабные восстановительные работы — ремонтные бригады уже работают во всех регионах. Премьер Юлия Свириденко объявила сроки восстановления электро- и водоснабжения в разных областях в своем сообщении в Интернете.