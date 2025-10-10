logo

BTC/USD

121607

ETH/USD

4347.6

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты в тылу не скрывают отчаяния: на Западе раскрыли впечатляющее оружие ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты в тылу не скрывают отчаяния: на Западе раскрыли впечатляющее оружие ВСУ

Дроны с неподвижным крылом способны пролетать на гораздо большие расстояния, двигаются быстрее и могут нести более тяжелые заряды – это уже заметно изменяет ситуацию в глубоком тылу врага.

10 октября 2025, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские FPV-дроны с фиксированным крылом меняют представление о войне в глубоком тылу противника, нанося точные удары на десятки километров, сообщает Forbes. Благодаря способности преодолевать большие расстояния, эти беспилотники практически уничтожают для врага понятие "безопасная зона".

Оккупанты в тылу не скрывают отчаяния: на Западе раскрыли впечатляющее оружие ВСУ

Фото: из открытых источников

Хотя мультикоптеры FPV остаются незаменимыми при атаках на бронетехнику, артиллерию и живую силу, командиры украинских подразделений отмечают, что дроны с фиксированным крылом становятся главным выбором для дальних миссий на дистанциях более 30 км. Их ключевое преимущество – это большая грузоподъемность, более высокая скорость и экономность в потреблении энергии.

"Дальность, скорость и груз — вот что делает эти дроны стратегически важными, даже несмотря на сложность в эксплуатации", — рассказывает Майкл, командир подразделения БПЛА "Тайфун" Национальной гвардии Украины.

В отличие от многороторных дронов, маневрирующих с помощью пропеллеров, беспилотники с фиксированными крыльями действуют как классические самолеты: они менее энергозатратны и способны лететь гораздо дальше. Это делает их идеальными для ударов по важным целям глубоко в тылу – системах ПВО, складах горючего, логистических центрах и узлах связи.

Впрочем, такая эффективность требует точного планирования. Самолеты с фиксированным крылом не могут зависнуть или изменить маршрут мгновенно, как мультикоптер. Им нужно пространство для запуска и учета множества факторов – от погодных условий до радиуса действия вражеской ПВО.

"Пилоты должны думать заранее — где, когда и сколько энергии используют", — подчеркнул Майкл.

Портал "Комментарии" уже писал , что после ночной атаки 10 октября по всей Украине сразу начали масштабные восстановительные работы — ремонтные бригады уже работают во всех регионах. Премьер Юлия Свириденко объявила сроки восстановления электро- и водоснабжения в разных областях в своем сообщении в Интернете.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости