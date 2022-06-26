Оккупанты в Мариуполе сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, среди них были уникальные издания

В оккупированном Мариуполе оккупанты рф сожгли все книги, находившиеся в библиотеке храма ПЦУ Петра Могилы. Среди книг были уникальные украиноязычные издания. Об очередном преступлении захватчиков сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

Оккупанты в Мариуполе сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы (фото из открытых источников)

По мнению чиновника, библиотеку сожгли за "наводкой".

"В Храме УПЦ Петра Могилы по наводке и содействию попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями", — отметил Андрющенко.

Известно, что храм Петра Могилы в Мариуполе был построен на средства жителей города. Его даже внесли в книгу рекордов Украины, ведь на стенах здания есть самая большая петриковская роспись. В библиотеке храма было несколько уникальных экземпляров украиноязычных книг, которые теперь утрачены навсегда из-за преступных действий российских кафиров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе подросток сорвал флаг России и сравнил его с тряпкой. Жители уничтоженного и временно оккупированного украинского города Мариуполь не сдаются и дальше сопротивляются российским военнослужащим. Юный житель города сорвал русский флаг и бросил полотнище в помойку. Соответствующий видеоролик обнародовал советник городского головы этого южного города Петр Андрющенко через телеграмму. На выставленном видео можно увидеть мальчика подросткового возраста, рассказывающего, что нашел "тряпку для пола". Именно поэтому советник городского мэра увлекается юным храбрецом из Мариуполя. После сообщения о поступке юноши. Его начали разыскивать российские оккупанты, объявившие на него охоту.





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