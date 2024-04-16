Оккупанты уже начали готовиться к летнему наступлению. Какие города пытаются захватить

Российские захватчики планируют использовать летний период для того, чтобы активизировать свое наступление на двух стратегически важных направлениях в Донецкой области: Константиновка-Краматорск и Покровск, отметил Сергей Грабский.

Война в Украине

По его словам, сейчас оккупанты ведут интенсивные бои в городе Часов Яр в Донецкой области. Грабский подчеркивает, что захват этого населенного пункта вражеской армией считается ключевым шагом для дальнейшего наступления на Константиновку и Краматорск.

Если оккупанты смогут захватить этот город, отмечает эксперт, то после этого планируют продолжить активные боевые операции, в частности на направлении Константиновка-Краматорск, поскольку эта коммуникация жизненно важна для наших войск. Удар по боковой линии этой коммуникации, разрушение ее структуры может создать серьезные трудности для украинских войск, которые сейчас обороняют это направление, считает эксперт.

Между тем, наступление на Покровск может создать угрозу для Угледарского выступа, который также имеет очень важное значение для Сил обороны.

Более того, как отмечает Грабский, оккупанты уже сформировали свои силы так, чтобы выполнить эти задачи по продвижению украинской территорией.

Как отметил эксперт, со временем станет ясно, станут ли вражеские наступления эффективными. По его словам, все будет зависеть от темпов обеспечения и насыщения нашей армии соответствующим количеством оружия, боевой техники и, конечно же, личным составом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупационные войска получили прямое указание от российского диктатора Владимира Путина захватить Часов Яр до 9 мая. Впрочем, несмотря на тяжелые бои, которые там ведутся, эксперты считают, что захватчики не смогут захватить город до указанной даты.