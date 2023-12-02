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Оккупанты уже на территории Авдеевского коксохима: в ВСУ прокомментировали информацию

В ВСУ опровергли слухи о продвижении оккупантов на территорию Авдеевского коксохима

сегодня, 10:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские не отступали со своих позиций. Они по-прежнему контролируют Авдеевский коксохим. Но российские оккупанты активно пытаются захватить завод. Штурмовые операции противника не прекращаются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 47-ой отдельной механизированной бригаде в Telegram.

Оккупанты уже на территории Авдеевского коксохима: в ВСУ прокомментировали информацию

Авдеевский коксохим. Фото: из открытых источников

Украинские военные отмечают, что оккупанты не перестают штурмовать Авдеевку ежедневно. Ставку делают на пехоту, местами применяют бронетехнику. Воины 47 отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов. Россияне понесут потери в больших масштабах.


Бойцы также опровергли слухи о якобы продвижении врага на территории Авдеевского коксохимического завода.

"Также враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод контролируют Вооруженные силы Украины", — подчеркивают военные.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.




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Источник: https://t.me/brygada47/311
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