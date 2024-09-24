На временно оккупированной Луганской области местные коллаборанты провели в школах серию пропагандистских лекций.

РФ усиливает пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, организаторами мероприятия стали представители известного путинского проекта "Знание". С начала учебного года дети вынуждены слушать мифы об истории российской письменности и "героизации" участников так называемой "сво", а также лекции по оправданию кровавых преступлений РФ на территории Украины.

Сегодня школы и образовательные учреждения стали главным полем битвы российской пропаганды за сознание молодого поколения. В школах временно захваченных территорий Украины детей пытаются лишить украинской идентичности и привить пророссийские взгляды. Такая политика направлена на долгосрочную ассимиляцию и контроль над будущими поколениями украинцев.

По данным Центра сопротивления, общество "Знание" стало одним из главных инструментов в борьбе Кремля за украинскую молодежь.

В Центре сопротивления добавили, что такая политика является грубым нарушением международного права и прав человека, поскольку русификация и идеологическое перевоспитание детей преследуют цель уничтожения украинской нации на оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что на складах в Торопке Тверской области Украина уничтожила трехмесячный запас боеприпасов для российской армии. Как пишет The New York Times, глава Центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате украинской атаки в Торопце могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов или примерно 750 000 единиц снарядов. "Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. Мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели", — заявил Антс Кивиселг.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представители России не приедут на второй саммит мира, который инициирует президент Украины Владимир Зеленский, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" участия не принимали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет", — сказала она.

