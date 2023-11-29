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Оккупанты усилили террор против жителей Мелитополя

Российские оккупанты усилили террор против жителей Мелитополя

сегодня, 19:36
Автор:
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Марьян Ощановский
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Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области оккупанты усилили террор против местного населения. Об этом сообщает мелитопольский председатель Иван Федоров, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты усилили террор против жителей Мелитополя

В оккупированном Мелитополе россияне активизировали шпионаж. Фото из открытых источников

По словам мэра Мелитополя, захватчики боятся за свою жизнь, что заставляет их все чаще прибегать к актам террора против местных жителей.


В частности, отметил Федоров, россияне устраивают облавы в селах, которые простираются вдоль автомобильной дороги в Крым. По словам мэра, особенно тщательно оккупанты фильтруют деревни, где расквартирован личный состав российской армии.

Глава Мелитополя также рассказал, что захватчики активизировали работу своих шпионов. Например, в селе Терпение были замечены "коробейники" в гражданской одежде, которые вместо того, чтобы заниматься торговлей, задавали местному населению множество вопросов.

А еще, по словам Федорова, россияне похищают людей. Так, родителям похищенной девушки из Мелитополя, которую обвинили в терроризме и уже даже неоднократно показывали по телевидению, по их запросам относительно места нахождения дочери, оккупанты заявили, что такого человека не задерживали.

Мэр призвал жителей временно оккупированных территорий быть чрезвычайно осмотрительными и беречь жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины достигли тактических успехов на Мелитопольском направлении, однако продвигаться удается тяжелой ценой. Враг постоянно стреляет из артиллерии и пытается контратаковать. Кроме артиллерии и контратак, продвигаться вперед украинским защитникам мешают вражеские FPV-дроны, ситуация с которыми у россиян существенно улучшилась.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3906
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