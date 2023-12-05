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Оккупанты усилили репрессии против женщин: ищут "диверсанток" и "террористок"

Захватчики усилили репрессии против женщин на оккупированных территориях

сегодня, 18:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне ужесточили репрессии против местных жительниц. Об этом сообщил глава города Мелитополь Иван Федоров, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты усилили репрессии против женщин: ищут "диверсанток" и "террористок"

Россияне терроризируют женщин на оккупированных территориях. Фото из открытых источников

По словам мелитопольского мэра, российские силовики придирчиво мониторят страницы жительниц оккупированных территорий, в частности, обращают внимание на то, есть ли среди их предпочтений паблики проукраинского направления. Таким образом оккупанты пытаются выявить "диверсанток" и "террористок".


Иван Федоров рассказал, что недавно 58-летнюю жительницу Бердянска оккупанты задержали за сообщение в соцсети. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Также россияне после обыска забрали из собственного дома жительницу Мелитополя, сообщил Федоров. Ей инкриминируют "незаконную" переписку в одном из мессенджеров.

Кроме того, по словам главы Мелитополя, сообщения об исчезновении женщин поступают из Пологовского района. В частности, недавно захватчики забрали на допрос жительницу Токмака. В настоящее время местонахождение женщины неизвестно.

"Оккупантам нужно держать в страхе местных. Именно поэтому им все равно, из кого лепить диверсантов", — резюмировал Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Главное управление разведки Украины раскрыло детали новой спецоперации против РФ, которую удалось провести во временно оккупированном Мелитополе 1 декабря. По данным разведки, силы сопротивления устроили внезапную атаку на оккупантов в обед на въезде в город. По ее результатам удалось уничтожить несколько солдат РФ и повредить их топливозаправщиками. По информации ведомства, сейчас оккупационная "власть" города пытается скрыть последствия деятельности партизан и делает вид, что ничего не произошло.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3966
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