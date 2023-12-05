Оккупанты усилили репрессии против женщин: ищут "диверсанток" и "террористок"

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне ужесточили репрессии против местных жительниц. Об этом сообщил глава города Мелитополь Иван Федоров, пишет портал "Комментарии".

Россияне терроризируют женщин на оккупированных территориях. Фото из открытых источников

По словам мелитопольского мэра, российские силовики придирчиво мониторят страницы жительниц оккупированных территорий, в частности, обращают внимание на то, есть ли среди их предпочтений паблики проукраинского направления. Таким образом оккупанты пытаются выявить "диверсанток" и "террористок".

Иван Федоров рассказал, что недавно 58-летнюю жительницу Бердянска оккупанты задержали за сообщение в соцсети. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Также россияне после обыска забрали из собственного дома жительницу Мелитополя, сообщил Федоров. Ей инкриминируют "незаконную" переписку в одном из мессенджеров.

Кроме того, по словам главы Мелитополя, сообщения об исчезновении женщин поступают из Пологовского района. В частности, недавно захватчики забрали на допрос жительницу Токмака. В настоящее время местонахождение женщины неизвестно.

"Оккупантам нужно держать в страхе местных. Именно поэтому им все равно, из кого лепить диверсантов", — резюмировал Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Главное управление разведки Украины раскрыло детали новой спецоперации против РФ, которую удалось провести во временно оккупированном Мелитополе 1 декабря. По данным разведки, силы сопротивления устроили внезапную атаку на оккупантов в обед на въезде в город. По ее результатам удалось уничтожить несколько солдат РФ и повредить их топливозаправщиками. По информации ведомства, сейчас оккупационная "власть" города пытается скрыть последствия деятельности партизан и делает вид, что ничего не произошло.

