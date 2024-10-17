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Оккупанты уничтожили еще один город на Донбассе: не осталось ни одного уцелевшего дома

В Торецке до сих пор остаются гражданские, которых обеспечивают едой и водой

сегодня, 11:15
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Кравцев Сергей

Российские захватчики буквально стирают с лица земли город Торецк Донецкой области. В населенном пункте от домов "остались только бетонные коробки". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Оккупанты уничтожили еще один город на Донбассе: не осталось ни одного уцелевшего дома

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

Говоря о ситуации на Торецком направлении, в частности, сколько процентов города контролируют украинские военнослужащие, она подчеркнула, что говорить о каких-то процентах в городе, в котором ведутся активные боевые действия, очень сложно, ведь линия соприкосновения постоянно передвигается.

"Говорить, что сегодня мы контролируем 40% или 50, или еще как-то, — очень-очень трудно. И, пожалуй, даже немного некорректно", — сказала Бобовникова.

Пресс-секретарь отметила, кадры сегодняшнего Торецка выглядят очень страшно. Артиллерией, авиацией, дронами врага уничтожает все сооружения в городе, чтобы захватить фактически просто разрушенную территорию, ведь назвать городом то, что сейчас осталось от Торецка точно нельзя.

Говоря о гуманитарной ситуации в городе, пресс-секретарь отметила, что глава городской военной администрации Торецка сообщил, что гражданские, которые остаются в городе, обеспечены продуктами питания длительного хранения и питьевой водой.

"Однако, ситуация сама в городе чрезвычайно страшная. Ведутся активные бои, активные обстрелы. Поэтому каждому гражданскому лицу нужно очень хорошо подумать, оставаться ли в этом городе. И лучше всего — просто эвакуироваться", — подчеркнула спикер.

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