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Оккупанты ударили по Сумщине: есть погибшие и раненые, среди которых ребенок

Враг сбросил КАБы на жилые дома

сегодня, 13:54
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Недилько Ксения

Сегодня утром, 13 сентября россияне нанесли авиационный удар по Ямпольской громаде Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Оккупанты ударили по Сумщине: есть погибшие и раненые, среди которых ребенок

Обстрел Сумщины. Фото: Сумская ОВА

Отмечается, что враг сбросил КАБы по гражданской инфраструктуре (зафиксировано 4 взрыва).

Предварительно, в результате обстрела погибли два человека, 6 получили ранения, в том числе один ребенок.

Повреждены многоквартирные жилые дома, больница, отсутствует электроснабжение. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Взрывы раздались в Харькове: где были "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

12 сентября в Харькове раздались громкие взрывы — оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Он рассказал, что вражеские войска нанесли два удара по одному из густонаселенных районов города. “На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется”, — отметил мэр города. По его словам, враг нанес удары по частному сектору. "Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", — отметил Игорь Терехов.

Игорь Терехов уточнил, что на месте одного из "прилетов" из-под завалов дома деблокированы две женщины и ребенок.

Читайте также: В Донецкой области погибли работники МККК — Лубинец осудил организацию из-за молчания

Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли, еще двое работников получили ранения из-за обстрела россии в Донецкой области вчера.

Артиллерийский обстрел рф совершила по селу Веролюбовка в Донецкой области. Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец высказался по поводу данной трагедии и осудил гуманитарные организации – МККК и МФКК – из-за молчания.



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