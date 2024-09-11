Оккупанты ударили по спасателям во время эвакуации гражданских

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Недилько Ксения
Ранены 2 спасателя из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
Обстрелянный автомобиль спасателей. Фото: ГСЧС Украины
Повреждены 2 бронированных автомобиля.
Раненые эвакуированы в больницу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Прифронтовой громаде отключили воду: что говорят власти
Остановлена работа единственного резервного источника потребителей Покровской громады в Донецкой области – модульной фильтровальной станции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.
"Из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды на Покровскую общину из альтернативного источника водоснабжения. Компания "Вода Донбасса" из-за остановки производственных объектов не будет производить подачу воды потребителям Покровской громады", — сообщают в Покровской ГВА.
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Вчера около 10:40 в Покровске Донецкой области в результате вражеских обстрелов была повреждена газораспределительная станция. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.
В настоящее время без газоснабжения осталось почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых – жители Покровска и 5 тысяч – Родинского. "Русский террор продолжается. Враг пытается любой ценой сделать условия жизни жителей Покровской громады невыносимыми. Поэтому Покровская ГВА в очередной раз подчеркивает важность эвакуации. На сегодняшний день это единственный способ спасти себя и своих близких", — отмечает местная власть.
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