Оккупанты ударили по спасателям во время эвакуации гражданских

Ранены 2 спасателя из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Обстрелянный автомобиль спасателей. Фото: ГСЧС Украины

Повреждены 2 бронированных автомобиля.

Раненые эвакуированы в больницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Прифронтовой громаде отключили воду: что говорят власти

Остановлена работа единственного резервного источника потребителей Покровской громады в Донецкой области – модульной фильтровальной станции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

"Из-за технической неисправности, вызванной постоянными вражескими обстрелами Покровского района, полностью остановлена подача воды на Покровскую общину из альтернативного источника водоснабжения. Компания "Вода Донбасса" из-за остановки производственных объектов не будет производить подачу воды потребителям Покровской громады", — сообщают в Покровской ГВА.

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Вчера около 10:40 в Покровске Донецкой области в результате вражеских обстрелов была повреждена газораспределительная станция. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

В настоящее время без газоснабжения осталось почти 28 тысяч абонентов, 23 тысячи из которых – жители Покровска и 5 тысяч – Родинского. "Русский террор продолжается. Враг пытается любой ценой сделать условия жизни жителей Покровской громады невыносимыми. Поэтому Покровская ГВА в очередной раз подчеркивает важность эвакуации. На сегодняшний день это единственный способ спасти себя и своих близких", — отмечает местная власть.