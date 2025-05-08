Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке: много раненых

Российские вражеские войска сбросили авиабомбу на многоэтажку в Константиновке вечером 7 мая. 12 человек ранены, одна женщина, вероятно, находится под завалами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Донецкой облпрокуратуры.

Удар по Константиновке. Фото из открытых источников

Так, 7 мая, в 22:50, войска РФ атаковали Константиновку с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК.

"Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение", — говорится в сообщении.

Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

"Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами. В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин", — добавили в прокуратуре.

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