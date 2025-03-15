Оккупанты ударили по многоэтажке в Чернигове: что известно

В ночь на 15 марта российские захватнические войска атаковали Чернигов. В результате атаки зафиксировано попадание в здание. Также загорелись авто. Об этом сообщает "Комментарии", со ссылкой на Telegram начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

Удар по Чернигову. Фото: из открытых источников

"Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Есть возгорание одного автомобиля", — написал глава Черниговской ГВА.

Позже в СМИ появилась информация, что попадание было дроном.

Глава ГВА проинформировал, что в результате атаки поврежден девятиэтажный дом. Тем временем на автостоянке пожар локализован.

"Среди людей пострадавших нет. На месте работают все спасательные службы. Развертывается штаб по ликвидации последствий", — добавил он.

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