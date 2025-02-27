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Атака "Шахедов" на Запорожье: в городе загорелась многоэтажка (ВИДЕО)

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадала 82-летняя женщина, которой понадобилась помощь медиков.

27 февраля 2025, 22:44
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Лиля Воробьева

Атака "Шахедов" на Запорожье: в городе загорелась многоэтажка (ВИДЕО)

Атака РФ на Запорожье (фото из открытых источников)

Вечером 27 февраля российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками типа "Шахед".

Начальник Запорожской ОВ Иван Федоров опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео последствий удара. В результате атаки вспыхнул пожар в одной из квартир на верхних этажах многоэтажки. Взрывная волна также повредила другие жилые квартиры, частные дома и гаражи.

Пока известно об одной пострадавшей — 82-летней женщине, которой понадобилась медицинская помощь.

“Пенсионерка пострадала от вражеской атаки БпЛА. Ей оказывается вся необходимая помощь”, — сообщил Федоров.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и все оперативные службы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 27 февраля в Харькове и пригороде прозвучала серия взрывов — пригород под массированной атакой ударными дронами.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковщине. По его словам, были зафиксированы попадания в пригороде Харькова.

“Есть информация об одном раненом. Угроза беспилотников остается. Не оставляйте укрытий!", – предупредил Синегубов.

Начальник Харьковской ОВА сообщил, что в результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека.

"В сторону Харькова движется еще одна группа вражеских беспилотников", — подчеркнул Синегубов. Начальник Харьковской ОВА сообщил, что по предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12 беспилотниками.

Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий.

Он призвал не распространять детали о местах попадания, а также не публиковать какие-либо фото/видеоматериалы, чтобы не информировать врага.




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