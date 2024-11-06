Оккупанты стянули все, что можно: на какие два города нацелилась РФ

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Кравцев Сергей
Российские захватчики начали увеличивать количество атак вблизи Торецка, также они накапливают ресурсы возле Часового Яра. Враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ, усиливая давление. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, в районе Торецка собрана довольно внушительная группировка – мотострелковые бригады и другие подразделения, в том числе спецназовцы Центрального военного округа.
Спикер добавила, что российские оккупационные войска не уменьшают количество обстрелов и авиаударов, их уровень остается стабильно высоким. Она отметила, что возле Часового Яра наблюдается некоторое снижение количества штурмов, по сравнению с другими направлениями, однако войска РФ также накапливают ресурсы.
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