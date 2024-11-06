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Оккупанты стянули все, что можно: на какие два города нацелилась РФ

Россияне начали напирать возле Торецка и готовятся к боям под Часовым Яром

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Российские захватчики начали увеличивать количество атак вблизи Торецка, также они накапливают ресурсы возле Часового Яра. Враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ, усиливая давление. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. 

Оккупанты стянули все, что можно: на какие два города нацелилась РФ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, в районе Торецка собрана довольно внушительная группировка – мотострелковые бригады и другие подразделения, в том числе спецназовцы Центрального военного округа.

"Сейчас мы тоже видим, что они накапливают технику, накапливают ресурсы. И уже буквально сегодня они начали увеличивать количество штурмов. Если несколько дней назад было относительно тихо, то сейчас уже враг начинает напирать и напирать. И ситуация усложняется", – прокомментировала Анастасия Бобовникова.

Спикер добавила, что российские оккупационные войска не уменьшают количество обстрелов и авиаударов, их уровень остается стабильно высоким. Она отметила, что возле Часового Яра наблюдается некоторое снижение количества штурмов, по сравнению с другими направлениями, однако войска РФ также накапливают ресурсы.

"Мы видим, что они готовятся к активным боевым действиям. Они каждую ночь заводят личный состав под прикрытием, заводят их в антитепловизионных пончо или плащах. Также подвозят БК и вооружение как можно ближе к линии боевого соприкосновения, а также устанавливают средства связи и РЭБ на технику",- добавила пресс-секретарь.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на все героическое сопротивление украинского солдата, противник проломил украинскую оборону с юга и запада Кураховского укрепрайона, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

"Замысел противника прост: чтобы не штурмовать Кураховский укрепрайон в лоб, обе группы войск будут пытаться прорваться на рубеж Андреевка-Константинополь, чтобы оцепить силы украинцев. В то же время северная группировка войск однозначно попытается войти в Курахово через дамбы в районе населенных пунктов Берестки и Старые Терны", — подчеркнул Николай Мельник.




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