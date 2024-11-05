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Враг подходит к Курахово: какие ошибки не должны допустить ВСУ

На Курахово противник наступает двумя группировками войск общей численностью до 63 тысяч человек

сегодня, 22:35
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Марьян Ощановский

Несмотря на все героическое сопротивление украинского солдата, противник проломил украинскую оборону с юга и запада Кураховского укрепрайона, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Враг подходит к Курахово: какие ошибки не должны допустить ВСУ

РФ приближается к Курахово. Фото из открытых источников

"Замысел противника прост: чтобы не штурмовать Кураховский укрепрайон в лоб, обе группы войск будут пытаться прорваться на рубеж Андреевка-Константинополь, чтобы оцепить силы украинцев. В то же время северная группировка войск однозначно попытается войти в Курахово через дамбы в районе населенных пунктов Берестки и Старые Терны", — подчеркнул Николай Мельник.

По его словам, дамбы нужно уже сейчас взрывать, иначе будет "вторая Карловка", когда противник пешком зашел в населенный пункт по уничтоженному мосту.

"Также остается вопрос, изменят ли наши батькы-командиры тактику обороны мощных инженерно-фортификационных линий, поскольку раньше мы умудрялись потерять свою пехоту в битвах на подходах в посадках, а в укрепленные линии элементарно некого было сажать. Очень надеюсь, что Силы обороны не повторят эти ошибки в боях за Курахово", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FgXg9LLgjqrgvAnUNogQXiNaQRN47ykUZG2AteqjqHJkX1x6YoubEbfRo4jSRzsHl&id=100000878673787
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