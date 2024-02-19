Оккупанты стянули сотни танков и 42 тысячи военных для нового наступления на еще один украинский город



















Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш прокомментировал публикацию, которую обнародовало издание Forbes, что РФ запланировала масштабное наступление на Купянск, стянув на этот участок 500 танков и сотни единиц другой техники.

Наступление на Купянск (Фото из открытых источников)

"На самом деле этот ресурс хранится там довольно давно. Об этом количестве я еще говорил в начале осени 2023 года. Общее количество на Лимано-Купянском направлении на тот момент составляло 110 тысяч оккупантов", — отметил Евлаш во время эфира телемарафона " Единые новости " .

Как он утверждает, если брать только само Купянское направление, то речь идет о 42 тысячах российских военнослужащих.

"Следует понимать, что не все 42 тысячи участвуют непосредственно в боевых действиях. Это и подразделения обслуживания, это рембаты, это связисты, повара, логисты, инженеры. То есть это большое количество людей, в целом присутствующих на этом направлении. Если грубо так сказать, то примерно треть — это именно боевой численный состав, который участвует на первой линии обороны", — продолжил военный.

Еще, как отметил представитель ВСУ, на этом участке есть и разного типа вооружения: 500 танков, более 650 боевых бронированных машин, 430 артиллерийских систем и более 150 РСЗО. Однако не все вооружение агрессора сохраняется в надлежащем состоянии.

Кроме того, что наши ребята используют вооружение, которое максимально мощно позволяет наносить противнику огневого поражения. Да, конечно, это количество нельзя недооценивать. Оно конечно что есть, едет и стреляет. Но стоит помнить, что правильное использование, применение войск, тактики, технологий, инноваций, в том числе БПЛА и благодаря мужеству и героизму наших защитников удается сдерживать эту великую армаду противника в течение очень большого промежутка времени", — подытожил Илья Евлаш.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксперты назвали города, которые хотят захватить россияне .