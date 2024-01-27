Оккупанты снова активизировались на Харьковщине: куда пытаются прорваться

На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, чуть южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", — заявил глава Харьковщины.

Олег Синегубов не исключает, что россияне могут возобновить более широкое наступление на Харьковскую область. Он отмечает, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

По словам Синегубова, в результате российских обстрелов в этом месяце погиб 21 житель Харьковской области, в том числе ребенок. Кроме того, около 180 человек получили ранения. Среди пострадавших 20 детей.

По данным Харьковской ОВА, за январь из-за действий захватчиков повреждено по меньшей мере 200 домов в Харьковской области.

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