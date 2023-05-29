Оккупанты снизили давление в районе Бахмута – почему возникала оперативная пауза на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Судя по оперативным сводкам с фронта в последнее время отмечается некая оперативная пауза. Россияне не рискуют идти массово на штурм позиций ВСУ. Также в районе Бахмута, где долгие месяцы считалось одним из самых горячих направлений, последние 2-3 дня оккупанты меньше атакуют. С чем это может быть связано? Как себя ведет враг? Издание "Комментарии" попыталось разобраться в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко согласен с тем, что количество штурмовых атак противника в районе Бахмута за последние дни немного снизилось. Но так нельзя сказать об ударах артиллерии. Россия продолжает массированно накрывать артиллерийским огнем позиции ВСУ. Свое мнение аналитик высказал в Телеграмм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Александр Коваленко отметил, ВСУ еще удерживают под своим контролем "входные ворота" в Бахмут. Воины могут простреливать небольшой участок на юго-западе, если говорить конкретнее – треугольник по улице Чайковского-Корсунского, упирающийся в останки "Самолета".
Коваленко отметил некоторую стагнацию российских войск и активизацию ВСУ "на полях". Вместе с тем снижение атак со стороны российских оккупантов обусловлено тем, что враг сейчас больше находится в обороне, а атакуют именно ВСУ.
Капитан ВСУ Валерий Прозапас убежден, что оперативная пауза по всей линии фронта связана с ожиданием контрнаступления ВСУ. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".
Кроме того, уточнил военный, российские войска сейчас в "оперативном тупике". Оккупанты были уверены, что смогут продвигать вперед по всей линии фронта на Донбассе. Этот план провалился. Украиснкие защитники сумели разрушить планы противника, хотя, нужно признать, враг активно давил на протяжении всей зимы, чтобы прорвать оборону ВСУ и пойти массированно в атаку по всему Донбассу.
Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: почему в тылу врага неспокойно – как это может приблизить контрнаступление.
Обсуждения
Новости