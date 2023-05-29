Оккупанты снизили давление в районе Бахмута – почему возникала оперативная пауза на фронте

Судя по оперативным сводкам с фронта в последнее время отмечается некая оперативная пауза. Россияне не рискуют идти массово на штурм позиций ВСУ. Также в районе Бахмута, где долгие месяцы считалось одним из самых горячих направлений, последние 2-3 дня оккупанты меньше атакуют. С чем это может быть связано? Как себя ведет враг? Издание "Комментарии" попыталось разобраться в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Бахмут на 100% не захвачен и продолжает болезненно трепать ресурс оккупантов

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко согласен с тем, что количество штурмовых атак противника в районе Бахмута за последние дни немного снизилось. Но так нельзя сказать об ударах артиллерии. Россия продолжает массированно накрывать артиллерийским огнем позиции ВСУ. Свое мнение аналитик высказал в Телеграмм.

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"В районе Бахмута и в самом городе больше актуален сейчас формат артиллерийских дуэлей — и по вполне объективным причинам: преимущество сейчас именно у нас в этом вопросе, нежели у оккупантов. Городские же бои сейчас и вправду снизили свою интенсивность, что тоже логично", — заявил эксперт.

Александр Коваленко отметил, ВСУ еще удерживают под своим контролем "входные ворота" в Бахмут. Воины могут простреливать небольшой участок на юго-западе, если говорить конкретнее – треугольник по улице Чайковского-Корсунского, упирающийся в останки "Самолета".

Коваленко отметил некоторую стагнацию российских войск и активизацию ВСУ "на полях". Вместе с тем снижение атак со стороны российских оккупантов обусловлено тем, что враг сейчас больше находится в обороне, а атакуют именно ВСУ.

Россияне надеялись на наступательные действия по всей линии фронта на Донбассе

Капитан ВСУ Валерий Прозапас убежден, что оперативная пауза по всей линии фронта связана с ожиданием контрнаступления ВСУ. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".

Кроме того, уточнил военный, российские войска сейчас в "оперативном тупике". Оккупанты были уверены, что смогут продвигать вперед по всей линии фронта на Донбассе. Этот план провалился. Украиснкие защитники сумели разрушить планы противника, хотя, нужно признать, враг активно давил на протяжении всей зимы, чтобы прорвать оборону ВСУ и пойти массированно в атаку по всему Донбассу.

"Основная ставка россиян была на то, что они затянут время и ракетными ударами по гражданской инфраструктуре заставят нас сесть за стол переговоров. Эта стратегия не сработала. Они прекрасно осознают и видят, что это им ничего не дает. Поскольку Украина существенно нарастила свои возможности. ПВО. Зато россияне не смогли нарастить свои способности в производстве ракет", — подчеркнул Валерий Прозапас.

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