Оккупанты штурмуют важный город: кого "бросают" в бой

Вражеские войска продолжают пытаться прорвать оборону. Офицер батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич рассказал, кого Россия бросает в бой в Донецкой области.

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По словам военного, Торецк штурмуют мобилизованные из "ДНР", российские заключенные и профессиональные военные. Он отметил, что для боев в районе Торецкая группировка, содержащая как профессиональных военных, так и мобилизованных жителей псевдореспублики "ДНР" и российских заключенных. Торец оккупантам нужен для того, чтобы упростить дальнейшее поглощение Донецкой области, в частности, наступление на Константиновку.

“Здесь собрана “солянка”. Есть подразделения из мобилизованных жителей оккупированных территорий. Это Славянская (1-я отдельная мотострелковая бригада РФ) и Мариупольская (9-я отдельная мотострелковая бригада РФ). Мы на этом направлении также брали в плен зеков из подразделения Шторм Z. Профессиональные военные тоже есть, и это хорошо видно. Они подготовлены, ведут боевые действия слаженно и четко", — рассказал офицер батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич в интервью Свободному радио. Оккупанты собрали на Торецком направлении группировку, превосходящую число украинских бойцов, однако офицер не берется оценивать соотношение сил

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные называют проблему наличия и качества фортификаций очень актуальной. Ведь отсутствие качественной фортификации в прямом смысле слова убивает наших защитников. Об этом заявил экскомандир полка АЗОВ, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Подробнее о проблемах на фронте читайте читайте по ссылке.



