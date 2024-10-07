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Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсон: много раненых, в том числе дети (ДОБАВЛЕНО ФОТО)

Оккупанты нанесли авиаудар по Херсону, среди пострадавших дети – начато производство

сегодня, 15:39
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Недилько Ксения

По данным Херсонской областной прокуратуры, 7 октября около 10:40 армия РФ нанесла авиаудара по Херсону.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсон: много раненых, в том числе дети (ДОБАВЛЕНО ФОТО)

Последствия обстрела Херсона. Фото: МВД Украины

Предварительно, враг выпустил по областному центру четыре управляемых авиабомбы, попавших по гражданским объектам. Взрывными волнами повреждено по меньшей мере шесть многоэтажек.

По состоянию на 14:30 количество пострадавших возросло до 19 человек. Среди раненых двое малолетних детей – мальчик 2 лет и 4-летняя девочка.

Повреждены 14 многоквартирных домов, 2 детских сада, 2 частных дома, школа, 3 автомобиля.

Прокуроры совместно с правоохранительными органами принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсон: много раненых, в том числе дети (ДОБАВЛЕНО ФОТО) - фото 2
Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсон: много раненых, в том числе дети (ДОБАВЛЕНО ФОТО) - фото 3
Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсон: много раненых, в том числе дети (ДОБАВЛЕНО ФОТО) - фото 4
Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсон: много раненых, в том числе дети (ДОБАВЛЕНО ФОТО) - фото 5
Оккупанты сбросили авиабомбы на Херсон: много раненых, в том числе дети (ДОБАВЛЕНО ФОТО) - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты запустили "Кинжалы": в Киеве раздаются мощные взрывы

В Киеве раздались мощные взрывы. Это связано с тем, что оккупанты запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" из МИГ-31К. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ. По данным КГВА, в Киеве работает ПВО.

"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги", — сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Также ракеты были запущены на Староконстантинов Хмельницкой области. Там также сообщили о взрывах. КГВА в 09:05: "Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. По предварительным данным все воздушные цели были успешно уничтожены". Подробно о последствиях обстрела Киева – по ссылке.



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