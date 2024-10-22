Оккупанты сбросили авиабомбу на дом в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Сегодня утром россияне сбросили на город КАБ-250, попали в 5-этажку. Повреждения разной степени получили 7 домов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина. Предварительно известно об одном погибшем и одном раненом.

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В настоящее время поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации безопасности.

"Все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны уехать в более безопасные регионы! Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул глава ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Покровске отопления не будет: что будет зимой в городе

Централизованного отопления в Покровске Донецкой области не будет этой зимой, несмотря на готовность котельных. Об этом 18 октября в эфире "Суспильное. Студия" сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, передает портал "Комментарии".

"Большого отопительного сезона не будет, потому что нет воды, частичного газоснабжения, хотя котельные готовы к работе. Будут открыты несколько теплопунктов — "пунктов незламности"", — отметил глава ГВА.

По словам Сергея Добряка, город можно разделить на две части – частную застройку и многоквартирный сектор. В многоквартирной застройке отопления не будет, а в частных домах, при наличии газа, можно будет отапливать дома или углем, дровами и т.д.

"На 80 процентов почти уничтожена критическая инфраструктура. Город без воды, частично с электричеством — в десяти селах нет света, в Родинском с 18 сентября нет света, 40 процентов города Покровск также без света", — рассказал Сергей Добряк.