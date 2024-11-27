Оккупанты регулярно убивают украинских пленных: ужасающие причины

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Ткачик Олеся
Очередной расстрел пленных украинских военных российскими оккупационными войсками был запечатлён на Покрвском направлении. Как подчеркивает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, это не первый и, не последний расстрел военных, поскольку носят они уже системный характер. А то, что носит системный характер – санкционировано с самого верха, командованием, добавил эксперт.
Оккупанты
По его словам, на самом деле пленные – это ценный ресурс, ведь они позволяют проводить обмен на своих же пленных. И, на первый взгляд, логики в расстреле пленных, что только сокращает обменный фонд, никакой нет, но это не совсем. Как говорит Коваленко, логика есть и она – бесчеловечная.
То есть, подчеркивает он, идет запугивание с целью вынудить Силы обороны бежать с позиций.
Кроме того, считает Коваленко, оккупанты пытаются спровоцировать украинских военных на ответные действия.
Именно поэтому, убежден он, расстрелы, к сожалению, были, есть и будут.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за два месяца стало известно о расстреле более полусотни украинских пленных.
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