За два месяца стало известно о расстреле более полусотни украинских пленных

В октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам.

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Об этом в эфире "Суспильного" сообщил заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Тарас Семкив.

Всего в настоящее время расследуется 53 уголовных производства по фактам расстрела 177 защитников Украины. Подавляющее большинство из них зарегистрировано в этом году – 37 уголовных производств по фактам расстрела 109 человек.

"Очевидно увеличение количества таких случаев. Это происходит на всех участках фронта. Мы понимаем, какие подразделения к этому причастны", – отметил Тарас Семкив.

Заместитель начальника Департамента также уточнил, что уже четыре уголовных производства начаты по фактам расстрелов украинских военнослужащих на территории Курской области России.

"По нашим данным, не менее 20 человек было расстреляно. Однако это преступление является латентным. У нас пока нет всех данных о расстреле наших военнослужащих. Очевидно, что их общее количество может быть больше", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты расстреляли военнопленных: где погибли бойцы

Оккупанты совершили очередной расстрел пленных — расстреляли украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении Офиса.

Сообщается, что 10 ноября 2024 во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.