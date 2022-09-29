Оккупанты рассказывают, как спасались бегством из-под Изюма (аудиоперехват)

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Кравцев Сергей
Российские захватчики, которым удалось вырваться из Харьковской области во время наступления ВСУ, обсуждают, как бежали из Изюма. Оккупанты жалуются, что бросали все: от САУ "Пион" до танков, КамАЗов и РСЗО "Торнадо". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Захватчик говорит товарищу, что якобы оккупанты "30 деревень сдали".
На что тот отвечает, что россияне оставили абсолютно все населенные пункты – от Изюма до Купянска все сдали".
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