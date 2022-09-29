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Оккупанты рассказывают, как спасались бегством из-под Изюма (аудиоперехват)

Россияне признались, что не было никакого отвода техники из Харьковской области, захватчики просто спасались бегством

сегодня, 10:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские захватчики, которым удалось вырваться из Харьковской области во время наступления ВСУ, обсуждают, как бежали из Изюма. Оккупанты жалуются, что бросали все: от САУ "Пион" до танков, КамАЗов и РСЗО "Торнадо". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

Оккупанты рассказывают, как спасались бегством из-под Изюма (аудиоперехват)

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Изюм как про@бали?", — спрашивает один захватчик у другого.

"Ну, говорят, там просто скопление было и, чтобы в окружение не попасть, они отступили. Там прям до Купянска", — отвечает оккупант.

Собеседник жалуется ему, что пришлось, ради спасения жизини, бросить много дорогостоящей техники на ходу: "Покидали все нах@й. Пионы-х@йоны — эти дальнобойные 152-е...вот такой х@йны дох@я брошено, камазы-х@язы там, торнады-х@яды, там п@зда техники".

Захватчик говорит товарищу, что якобы оккупанты "30 деревень сдали".                                                                                                           

На что тот отвечает, что россияне оставили абсолютно все населенные пункты – от Изюма до Купянска все сдали".

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02GLksrZqoVyzjvnuGvpXogwjrN2hRVxCeSLgTpVZVuEMPGGab8d4RFz9sFF2cN7ANl
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